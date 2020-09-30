В Британии службы спасения и инженеры успешно протестировали первый в мире реактивный костюм парамедика. Об этом сообщается на сайте Службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS).

Во время пробного полета основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг долетел на место "происшествия" всего за 90 секунд. Чтобы добраться туда пешком, спасателю потребовалось бы 25 минут.

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Отмечается, что модель Gravity может летать всего 5-10 минут. Пилоту-врачу необходимы специальные навыки и хорошая физическая подготовка, чтобы поддерживать собственный вес руками.

По словам экспертов, летать в ранцах на слишком крутой местности нельзя – можно неудачно приземлиться и пострадать или погибнуть.

"Мы только начинаем понимать, чего можно добиться с помощью нашей технологии. Экстренное реагирование – одно из направлений, которым Gravity активно занимается. Это позволит нашей команде помогать пациентам намного быстрее, чем когда-либо прежде", – сказал директор по операциям GNAAS Энди Моусон.

Испытания показали огромный потенциал использования реактивных ранцев для оказания помощи в критических ситуациях. Однако может пройти некоторое время, прежде чем парамедики начнут активно этим использоваться.

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