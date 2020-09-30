Отказ от монет и отопительный сезон: что ждет украинцев в октябре [ Редактировать ]
С 1 октября жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах. Давайте разберемся, какие именно изменения вступят в силу уже с первого числа.
Саммит Украина - ЕС
На 6 октября в Брюсселе запланирован 22-й саммит Украина - ЕС . Такую дату утвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Местные выборы
Уже 25 октября в Украине состоятся выборы городских, сельских и поселковых председателей, депутатов местных, районных и областных советов. Также будут проведены первые выборы в ОТГ и новые районные советы.
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Больше не будет штампа в паспорте о браке
Отныне ни отметку про заключение, ни отметку про расторжение брака ставить не будут. Теперь информация будет заноситься в государственный реестр. В свою очередь, новобрачные будут получать свидетельство о заключении союза.
Отопительный сезон
В середине октября по традиции начнется отопительный сезон. Тем не менее, тепло могут дать раньше, либо позже. Условие - среднесуточная температура в течение 3 дней должна продержаться ниже 8 градусов.
Новые услуги онлайн
С октября в Украине появится ряд онлайн услуг.
Осенние каникулы в школах
В 2020 году каникулы пройдут "по-новому". Если раньше даты выпадали на конец октября и начало ноября, то в этом году это правило изменили. Теперь школы Украины уйдут на осенние каникулы с 22 октября по 30 октября.
Осенний призыв
С 1 октября и до 31 декабря в Украине продлится осенний призыв. Он коснется молодых людей, возрастом от 18 до 27 лет без оснований для отсрочки. Обратите внимание, что парни 18-19 лет идут на службу по собственному желанию, а уже по исполнению 20 лет, получат повестку. Срочную военную службу проходят исключительно на мирной территории Украины.
Отметим, за неявку в военкомат нужно оплатить штраф (за первое нарушение - от 85 до 119 гривен, за повторное - от 170 до 255 гривен). Тем, кто уклоняется от армии, грозит ограничение свободы до 3-х лет
Переход на зимнее время
В ночь с 24 на 25 октября в Украине будут переводить время. Стрелки часов переведут на час назад.
Снова включаем фары вне населенных пунктов
Согласно закону, с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов водители автомобилей обязаны в независимости от времени суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов.
За нарушение этого правила могут оштрафовать на 425 гривен.
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