С 1 октября жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах. Давайте разберемся, какие именно изменения вступят в силу уже с первого числа.

Саммит Украина - ЕС

На 6 октября в Брюсселе запланирован 22-й саммит Украина - ЕС . Такую дату утвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Местные выборы

Уже 25 октября в Украине состоятся выборы городских, сельских и поселковых председателей, депутатов местных, районных и областных советов. Также будут проведены первые выборы в ОТГ и новые районные советы.

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Больше не будет штампа в паспорте о браке

Отныне ни отметку про заключение, ни отметку про расторжение брака ставить не будут. Теперь информация будет заноситься в государственный реестр. В свою очередь, новобрачные будут получать свидетельство о заключении союза.

Отопительный сезон

В середине октября по традиции начнется отопительный сезон. Тем не менее, тепло могут дать раньше, либо позже. Условие - среднесуточная температура в течение 3 дней должна продержаться ниже 8 градусов.

Новые услуги онлайн

С октября в Украине появится ряд онлайн услуг.

Осенние каникулы в школах

В 2020 году каникулы пройдут "по-новому". Если раньше даты выпадали на конец октября и начало ноября, то в этом году это правило изменили. Теперь школы Украины уйдут на осенние каникулы с 22 октября по 30 октября.

Осенний призыв

С 1 октября и до 31 декабря в Украине продлится осенний призыв. Он коснется молодых людей, возрастом от 18 до 27 лет без оснований для отсрочки. Обратите внимание, что парни 18-19 лет идут на службу по собственному желанию, а уже по исполнению 20 лет, получат повестку. Срочную военную службу проходят исключительно на мирной территории Украины.

Отметим, за неявку в военкомат нужно оплатить штраф (за первое нарушение - от 85 до 119 гривен, за повторное - от 170 до 255 гривен). Тем, кто уклоняется от армии, грозит ограничение свободы до 3-х лет

Переход на зимнее время

В ночь с 24 на 25 октября в Украине будут переводить время. Стрелки часов переведут на час назад.

Снова включаем фары вне населенных пунктов

Согласно закону, с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов водители автомобилей обязаны в независимости от времени суток включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов.

За нарушение этого правила могут оштрафовать на 425 гривен.