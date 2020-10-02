Чому ЄС погрожує санкціями Туреччині [ Редактировать ]
Європейський Союз готовий застосувати санкції і проти Туреччини. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що держави ЄС зберігають солідарність із Грецією і Кіпром та засуджують діяльність Туреччини, яка проводить бурові роботи у Східному Середземномор'ї.
Країни досі не можуть порозумітися щодо видобутку нафти і газу в цьому районі. Перемовини на базі штаб-квартири НАТО в Брюсселі між турецькою та грецькою делегаціями заплановані на 5 жовтня.
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