Європейський Союз готовий застосувати санкції і проти Туреччини. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що держави ЄС зберігають солідарність із Грецією і Кіпром та засуджують діяльність Туреччини, яка проводить бурові роботи у Східному Середземномор'ї.

Країни досі не можуть порозумітися щодо видобутку нафти і газу в цьому районі. Перемовини на базі штаб-квартири НАТО в Брюсселі між турецькою та грецькою делегаціями заплановані на 5 жовтня.