Стрельба на вокзале в Киеве Источник: Pexels

В пятницу, 2 октября, в Киеве на площади Вокзальной произошла стрельба. В результате инцидента женщина была ранена. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт. Мужчина выстрелил в сторону женщины из пневматического пистолета.

"Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась", - говорится в сообщении.

Участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Ранее мы писали, что возле Белого Дома произошла стрельба. Ранения послужил один из сотрудников Секретной службы.