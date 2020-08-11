Возле резиденции президента США Дональда Трампа произошла стрельба.

Об этом сообщает Секретная служба в Twitter.

По информации, в ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США, которая занимается охраной американского руководства.

Секретная служба подтверждает, что на углу семнадцатой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника. Расследование продолжается. Мужчина и сотрудник службы госпитализированы. Во время инцидента охраняемые лица не подверглись опасности, комплекс Белого дома не получил повреждений.

Отмечается, что Дональд Трамп прервал пресс-конференцию и ушел в сопровождении сотрудника Секретной службы.

Читайте также, на территории Белого Дома обнаружили коронавирус. Был введен карантин, всем контакторам провели тесты.