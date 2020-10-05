Зимовий спорт по-австралійськи. У місті Брисбен побудували нову тренувальну базу для лижників, які вправляються у фристайлі. З трампліна спортсмени приземляються в басейн. Так компенсують відсутність в країні снігу та гірських баз.

Відтепер лижникам не доведеться виїздити за кордон для тренувань. У новому комплексі спортсмени вже готуються до зимової олімпіади. Вона відбудеться 2022 року в Пекіні.

Даніель Скотт, австралійська лижниця: