Австралійці звели лижний трамплін із фінішем у басейні [ Редактировать ]
Зимовий спорт по-австралійськи. У місті Брисбен побудували нову тренувальну базу для лижників, які вправляються у фристайлі. З трампліна спортсмени приземляються в басейн. Так компенсують відсутність в країні снігу та гірських баз.
Відтепер лижникам не доведеться виїздити за кордон для тренувань. У новому комплексі спортсмени вже готуються до зимової олімпіади. Вона відбудеться 2022 року в Пекіні.
Даніель Скотт, австралійська лижниця:
Це значуща подія для австралійського спорту. Особливо для дітей, які тільки починають вправлятися у фристайлі. Тепер вони зможуть тренуватися в себе на батьківщині. Поки що ми робимо лише перші стрибки у воду з невеликої висоти. А коли звикнемо літатимемо на повну.
по теме
Австралійці збудували "пляжну" тренувальну базу для лижників
Відтепер лижникам не доведеться виїздити за кордон для тренувань. У новому комплексі спортсмени вже готуються до зимової олімпіади. Вона відбудеться 2022 року в Пекіні
В Киеве футбольные события пройдут с полными трибунами
Соответствующее решение приняли в КГГА
В Харькове внезапно умер участник международного марафона
Он потерял сознание на дистанции
Мозг девушки "атаковали" ленточные черви
25-летняя пациентка достаточно часто жаловалась на сильные головные боли
Кубок мира: украинские гимнасты завоевала три золота
Украинская сборная по спортивной гимнастике завоевала четыре награды