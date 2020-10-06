Тихановская призвала ЕС расширить санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская в преддверии встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников. Она назвала введенные на минувшей неделе Советом Евросоюза санкции "маленькой победой". Об этом пишет DW.
"Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен", - подчеркнула Тихановская.
Она добавила, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех людей, которые могут быть затронуты 6 октября.
Тихановская отметила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет "теплой беседой двух женщин - одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая - готова помочь".
По настоянию, в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.
Ранее мы писали, что Тихановская хочет встретиться с Путиным из-за Лукашенко.
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