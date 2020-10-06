У Харкові попрощались із загиблими внаслідок авіакатастрофи АН-26. Церемонію вшанування офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил провели на площі Свободи. Тіла авіаторів виносили під звуки сурми у закритих домовинах, накритих синьо-жовтими стягами. Потому у цілковитій тиші у небі над площею пролетіли два винищувачі. В останню путь пілотів провели під аудіозапис перемовин диспетчерів: зазвучали команда "на зліт" і гучне ревіння двигунів. Сьогодні поховають харків'ян і чугуївчан. А з іншими загиблими прощатимуться завтра - у рідних для них містах і селах.

Нагадаю, ввечері 25 вересня під Чугуєвом на Харківщині впав військово-транспортний літак. На облавку було 27 людей - це члени екіпажу, курсанти й офіцери університету Повітряних Сил імені Кожедуба. 25 - загинули на місці, один із курсантів помер у лікарні від опіків. Ще один - досі лікується. Розслідування проводить ДБР за статтею "порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки".

Римма Мхавіла, мати загиблого штурмана:

Это наше солнышко, удивительный человечек. Он очень любил свою профессию, очень гордился, стремился достичь самых больших высот в своей профессии. Очень любил свою страну. С гордостью носил форму.

Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування повітряних сил: