Авіакатастрофа АН-26: у Харкові попрощались із загиблими [ Редактировать ]
У Харкові попрощались із загиблими внаслідок авіакатастрофи АН-26. Церемонію вшанування офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил провели на площі Свободи. Тіла авіаторів виносили під звуки сурми у закритих домовинах, накритих синьо-жовтими стягами. Потому у цілковитій тиші у небі над площею пролетіли два винищувачі. В останню путь пілотів провели під аудіозапис перемовин диспетчерів: зазвучали команда "на зліт" і гучне ревіння двигунів. Сьогодні поховають харків'ян і чугуївчан. А з іншими загиблими прощатимуться завтра - у рідних для них містах і селах.
Нагадаю, ввечері 25 вересня під Чугуєвом на Харківщині впав військово-транспортний літак. На облавку було 27 людей - це члени екіпажу, курсанти й офіцери університету Повітряних Сил імені Кожедуба. 25 - загинули на місці, один із курсантів помер у лікарні від опіків. Ще один - досі лікується. Розслідування проводить ДБР за статтею "порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки".
Римма Мхавіла, мати загиблого штурмана:
Это наше солнышко, удивительный человечек. Он очень любил свою профессию, очень гордился, стремился достичь самых больших высот в своей профессии. Очень любил свою страну. С гордостью носил форму.
Юрій Ігнат, начальник служби зв'язків з громадськістю Командування повітряних сил:
Церемонія була сама по собі чутливою. Деякі курсанти не стримували сліз, дехто навіть знепритомнів. Звичайно чутливо, важко дивитися на все це, це велике горе для нас, для Харкова, для всієї України. Авіатори, які йдуть на небо, ми кажемо, що вони йдуть у вічний політ і літакі, які пролетіли сьогодні над церемонією - вони махають крилами - це таке вітання льотчикам.
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