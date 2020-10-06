По обіді тіла загиблих військовим літаком Іл-76 відправили по регіонах, де жили хлопці

У Харкові сьогодні прощалися із загиблими в авіатрощі Ан-26. Церемонію вшанування офіцерів та курсантів Харківського університету Повітряних сил провели на площі Свободи. Приїхав туди і президент України.

Володимир Зеленський підписав Указ про нагородження медаллю "За військову службу Україні" членів екіпажу літака Ан-26 та курсантів, які були на його облавку. 26 - посмертно. Як проводжали в останній політ - розповість Світлана Шекера.

На площу Свободи від самого ранку люди несуть квіти. Курсанти, викладачі університету повітряних сил й прості харків'яни.

Ірина Ільїнська, жителька Харкова:

Лично никого не знала, но это такая трагедия, ужасная, которая ну не оставила никак равнодушной. Я приношу искренние соболезнования семьям, ребят очень жаль. Очень молодые, и так оборвалась жизнь трагически.

Тут же й льотчики-випускники університету повітряних сил імені Кожедуба.

Руслан, льотчик:

Думаю, за историю Украины такого еще, чтобы не в боевых каких-то, а просто на ровном месте. Сорок три года самолету, ну о чем говорить. Сколько у нас их, четыре осталось? Которые не будут летать. Так им уже пора и не летать, наверное.

Військові льотчики та інструктори, які знали загиблих не в змозі говорити.

Хорошо вони вчилися. Були отлічні хлопці. Льотчики народ веселий. Класний.

Церемонія прощання розпочалася рівно о десятій. Під сурми військові несуть закриті труни.

26 прізвищ. Над площею, у суцільній тиші, пролітають літаки - білосніжний військово-транспортний Іл-76 у супроводі двох винищувачів Су-27.

Юрій Ігнат, керівник служби зв'язків з громадськістю Командування повітряних сил:

Авіатори, які йдуть на небо, ми кажемо, що вони йдуть у вічний політ, і літаки, коли пролітають в такий час над церемонією пролетіли сьогодні, вони махають крилами, це таке вітання льотчикам авіаційне, похитування крилами.

Хвилина мовчання. Площею транслюють слова з перемов авіадиспетчера з екіпажем команда "на зліт". Ревіння двигуна. І тіла хлопців, так само, на руках виносять з площі. Проводжаючи автобуси із загиблими, харків'яни опускаються на коліна.

Невтішні рідні не йдуть з площі. Ця дівчина втратила нареченого - Дмитра Студінського із Житомирщини. Хлопець вже закінчував навчання, планували весілля. Дівчина згадує їхню останню розмову.

Альона Просяник, жителька Харкова:

В самолете он сидел, собирались вылетать, он мне видео снимал в самолете в этом. Говорил, взлетаем, говорил, вот, связи не будет пока что, вот у меня телефон разряжается. Связи не будет, полетели мы. Потом связи не было.

По обіді тіла загиблих військовим літаком Іл-76 відправили по регіонах, де жили хлопці.