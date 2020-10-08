Бортові самописці Ан-26, який розбився під Чугуєвом, розшифрували. Комісія з розслідування авіакатастрофи повністю відновила останній політ борту. Встановили, що причиною нештатної ситуації стала відмова одного із блоків системи управління лівого двигуна. Нагадаю, трагедія сталася 25 вересня ввечері.

Під час заходу на посадку на аеродромі у Чугуєві впав військовий Ан-26. На облавку було 27 людей екіпаж, курсанти та викладачі Харківського університету Повітряних сил. Вижив один хлопець. Компенсації родинам загиблих почнуть виплачувати з середини жовтня.