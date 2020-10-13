На Прикарпатті люди знову протестують через погані дороги. Жителі села Бринь п'ять днів перекривали центральну трасу, вимагаючи ремонту. Чиновники акцію не помітили, тож активісти приїхали під стіни облдержадміністрації. Чи почули їх цього разу - розповість Жанна Дутчак.

От дивіться яка у нас дорога. Це Боднарів - Бринь. По цій дорозі їдуть жителі трьох сіл - Мединя, Сапогів і Бринь. Дороги практично немає, тільки напрямок.

Микола Іванович знає тут кожну яму. Своїм бусом чоловік їздить щодня. Та навіть йому оминути їх вдається не завжди.

Микола Кавінський, житель села Бринь:

Ще ходова виходить з ладу. В основному саме більше страждають, я трохи менше, а більше страдають машини нижчі. Тут постійно проливається масло. Піддоном чіпають.

Село Бринь знаходиться на дорозі, що сполучає два райони. Частину траси полагодили. Лишилося два кілометри. Але їх не можуть відремонтувати вже десятки років.

Іван Гінчак, житель села Бринь:

Тобто частково село Боднарів доробили до останньої хати, Там люди вже комфортно себе почувають. А нас, якби ці два кілометра доробити, то фактично з'єдналися б о ця траса Боднарів, вона фактично з'єднує Калуш із Галичем.

Цьогоріч з боку Калуша таки почали ремонт. Але зробили лише невеликий шматок ділянки. Аби домогтися від чиновників виконання обіцянок доведені до відчаю люди цілий тиждень перекривали дорогу Івано-Франківськ - Стрий.

Та ніхто з чиновників до людей так і не приїхав. Тож селяни прийшли під стіни ОДА. До мітингувальників вийшов заступник голови обладміністрації. Пояснює: на Прикарпатті три тисячі кілометрів доріг, з яких вісімдесят відсотків потребують капітального ремонту. Цьогоріч зробили всього шістдесят кілометрів. На їхній напрямок було передбачено лише п'ять мільйонів, і всі кошти вже вичерпані. Тож все, що можуть пообіцяти нині це залатати ями.

Василь Івасик, заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації:

Через міністерство фінансів ми беремо кредит попросили 123 мільйони чекаємо цих коштів. Я вам чесно обіцяю, якщо надійдуть ці кошти ми 20 відсотків хочемо спрямувати на експлуатаційне утримання, тобто ремонт картами.

Роман, житель села Бринь:

Насправді я не задоволений, бо те що ми хотіли ми не отримаємо. І це, на мою думку, капітальний ремонт дороги це ще по воді вилами писано зі слів цього чиновника.

Селяни кажуть, чекають до середини грудня. Саме до цього часу чиновники пообіцяли зробити дорогу проїзною. Якщо ями залишаться знову відновлять свої акції протесту.