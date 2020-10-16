У Мілані відбулося третє засідання апеляційних слухань щодо вироку нацгвардійцеві Віталію Марківу. Напередодні виступали представники сторони обвинувачення і, за словами українського омбудсмена, доказів вини Віталія, як і під час суду у Павії, вони не мають.

На початку засідання суд долучив до матеріалів справи нову експертизу і повний переклад прослуховування тюремної розмови Марківа зі своїм співкамерником. Переклад засвідчив, що нацгвардієць ніколи не говорив фрази "ми завалили репортера", як це стверджували представники звинувачення.

Судові дебати відновляться 23 жовтня, тоді мають виступати представники захисту.

Нагадаємо, нацгвардійця Марківа в Італії засудили на 24 роки тюрми за буцімто вбивство італійського фоторепортера і його перекладача. Українець своєї вини не визнає, його адвокати подалии апеляцію.