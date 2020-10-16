Крымская платформа: Турция готова быть активным участником [ Редактировать ]
В пятницу, 1 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил в готовности его страны поддержать будущую платформу по деоккупации Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре, где он находится с рабочим визитом.
Также Турция готова быть активным участником Крымской платформы.
Я пригласил Турцию присоединиться к Крымской платформе. Это инструмент для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Благодарен вам, господин президент (Эрдоган - ред.) за готовность поддержать ее и быть активным участником.
Ранее Кулеба предложил Британии присоединиться к Крымской платформе.
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