Між Україною та Іраном завершився другий раунд переговорів щодо збитого літака, - про це повідомили у вітчизняному МЗС.

Перемови тривали два дні. За словами заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, Тегеран запевнив у політичній волі якомога швидше встановити істину в збитті українського борту. Україна, нагадаємо, вимагає від іранської сторони гарантій виплат усіх компенсацій родичам загиблих.