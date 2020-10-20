Україна та Іран узгоджують умови компенсацій родичам загиблих у авіакатастрофі [ Редактировать ]
Між Україною та Іраном завершився другий раунд переговорів щодо збитого літака, - про це повідомили у вітчизняному МЗС.
Перемови тривали два дні. За словами заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна, Тегеран запевнив у політичній волі якомога швидше встановити істину в збитті українського борту. Україна, нагадаємо, вимагає від іранської сторони гарантій виплат усіх компенсацій родичам загиблих.
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