Максим Степанов проінформував, коли оголосять повний локдаун в Україні [ Редактировать ]
Постанову про створення Національного штабу для боротьби з COVID-19 ухвалили у парламенті. Через понад пів року після офіційного початку епідемії в Україні законотворці таки запропонували створити всеукраїнську "гарячу лінію" для людей із симптомами недуги.
А ще - збільшити число мобільних бригад медиків, забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу. І нарешті надати страхування лікарям. Ще одна новація - поширення коронавірусних доплат на немедичних працівників медустанов: прибиральниць, кухарів, водіїв та інших. Гроші на все це пропонують закласти в бюджет на наступний рік. Очільник МОЗу також поінформував, за яких умов можуть оголосити повний локдаун.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Коли орієнтовна щоденна кількість хворих з підтвердженими випадками COVID-19 буде складати від 11 до 15 тисяч, а заповненість ліжок по всій країні визначених для лікування хворих на COVID-19 складатиме не менше 85 відсотків. Буде розпочато мобілізацію всіх медичних працівників.
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