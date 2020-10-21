Постанову про створення Національного штабу для боротьби з COVID-19 ухвалили у парламенті. Через понад пів року після офіційного початку епідемії в Україні законотворці таки запропонували створити всеукраїнську "гарячу лінію" для людей із симптомами недуги.

А ще - збільшити число мобільних бригад медиків, забезпечити 100 тисяч ПЛР-тестувань на добу. І нарешті надати страхування лікарям. Ще одна новація - поширення коронавірусних доплат на немедичних працівників медустанов: прибиральниць, кухарів, водіїв та інших. Гроші на все це пропонують закласти в бюджет на наступний рік. Очільник МОЗу також поінформував, за яких умов можуть оголосити повний локдаун.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: