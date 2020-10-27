Нове загострення між Францією і Туреччиною. Реджеп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через заяви Еммануеля Макрона щодо ісламу. Французький президент закликав до боротьби з ісламським радикалізмом після того, як у Франції чеченець обезголовив учителя, Самюеля Паті, який показував на уроках карикатури на пророка Мохаммеда.

Натомість в Анкарі позицію французького уряду називають ісламофобською. Париж у відповідь збирається запровадити економічні санкції, зокрема обмежити імпорт турецької продукції.