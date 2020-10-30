Даже в период кризиса Дмитрий Фирташ и менеджмент "Черкасского "Азота" добились роста производства

Даже в период кризиса Дмитрий Фирташ и менеджмент "Черкасского "Азота" добились роста производства удобрений 10,4%. Об этом свидетельствует пресс-релиз, распространенный пресс-службой Group DF сегодня.

"За 9 месяцев 2020 года "Черкасский "АЗОТ", входящий в азотный бизнес Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, произвел 1 млн 291 тыс. тонн азотных удобрений. В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 347,1 тыс. тонн, карбамида товарного - 439,9 тыс. тонн, карбамидно-аммиачной смеси (КАС) - 493 тыс. тонн, аммиачной воды - 11 тыс. тонн.", - говорится в релизе Group DF.

"Мы продолжаем расти - показатели девяти месяцев 2020 года превысили аналогичный период 2019 года на 10,4%. В частности, на 8,1% больше произведено аммиачной селитры, на 26,1% - КАС. Общее производство карбамида увеличилось на 4,4%, но не весь карбамид продавался. Часть использовалась для производства КАС, на который увеличивается спрос. Таким образом, предприятие быстро реагирует на конъюнктуру рынка", - цитируется в релизе Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

Отвечая на потребительский спрос, предприятию удалось увеличить ассортимент продукции минеральных удобрений. Завод уже выпускает четыре вида карбамидно-аммиачной смеси: КАС - 32, КАС - 30, КАС - 28, КАС - S (в 2019 году выпускал только один вид - КАС- 32).

На сегодня Черкасский "Азот" работает на 100% нагрузке производственных мощностей. По словам Виталия Склярова, в таком темпе предприятие намерено работать и в дальнейшем, обеспечивая осеннюю посевную.

"Нашей работе в дальнейшем может помешать только резкое повышение импорта и рост цен на газ. К сожалению, под давлением российских лоббистов и нескольких крупных импортеров, МКМТ и Правительство не смогли защитить украинский рынок и ввести справедливые квоты на импортные азотные удобрения и ограничить украинский рынок от импорта", - отметил Виталий Скляров.

Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что за 9 месяцев 2019 года Черкасский "Азот" произвел 1 млн 169 тыс. тонн удобрений.

"Черкасский "АЗОТ", вместе с "Ривнеазотом" и Северодонецким Азотом входят в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF).