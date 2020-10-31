Курорты Украины засыпало снегом (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В субботу, 31 октября, в высокогорье Карпат выпал снег. Об этом сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на 7:55, 31.10.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 60 метров, ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха -4°С, мелкий снег.
В Карпатах замело снегом и популярный горнолыжный курорт Драгобрат.
Зимнее видео выложил на своей странице в Facebook Василий Молдавчук.
Ранее "Подробности" писали о том, какая погода на выходных ждет украинцев.
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