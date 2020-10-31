У Карпати на гору Піп Іван завітала зима

А у Карпати сьогодні завітала зима. На горі Піп Іван засніжило.Температура повітря впала до мінус двох. До п'ятдесяти метрів нічого навколо не видно. Рятувальники застерігають від походів у гори