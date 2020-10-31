Служебное расследование установило вину кума Сытника по делу "Укроборонпрома", но было засекречено Источник: НАБУ

Директор НАБУ Сытник засекретил данные служебного расследования относительно своего кума и подчиненного Калужинского. Это расследование установило факты участия должностных лиц НАБУ в сделках по делу "Укроборонпрома". Сообщает "РБК-Украина".

Журналисты программы "Секретные материалы" узнали о деталях засекреченного служебного расследования о работе НАБУ и их главного детектива, Андрея Калужинского, кума директора НАБУ Артема Сытника.

Речь идет о деле с продажей "Укроборонпрома" деталей по завышенным ценам и возможное участие в этих сделках руководства НАБУ. Журналист Владимир Бойко получил текст служебного расследования относительно Андрея Калужинского. В заключении говорится, что 1 марта 2017 Главная военная прокуратура информацию о фирме "Оптимумспецдеталь" и подозреваемых Гладковском, Рогозе и Жукове направила в НАБУ. То есть это дело НАБУ должно было расследовать еще 3 года назад.

Материалы от Главной военной прокуратуры получил лично Калужинской, он же должен был внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование. Но эти материалы Калужинский по сути скрыл. Служебное расследование установило также факты участия Калужинского в получении денег от подозреваемых по этому делу, но было засекречено.

Журналист Владимир Бойко утверждает, что руководитель детективов НАБУ Калужинский избежал ответственности не только за участие в хищении денег "Укроборонпрома".

На нем десятки служебных преступлений. Это и незаконное проведение негласных розыскных действий. Это фальсификация материалов уголовных производств. Это вопиющее взяточничество.

Он заявил, что Калужинский является доверенным человеком Сытника, поэтому директор НАБУ уводит своего кума от уголовной ответственности.

Вопрос уже не в дружбе, а в инстинкте самосохранения. Потому что Калужинский знает о Сытнике все.

Журналисты "Секретных материалов" обратили внимание на то, что подобная история, когда Андрею Калужинскому удалось избежать ответственности, произошла 15 лет назад, когда он, будучи следователем Обуховской прокуратуры, насмерть сбил человека.

Однако дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Мать сбитого человека рассказала журналистам "Секретных материалов", что тогда Калужинский откупился за 3000 грн.

Напомним, что 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Неконституционным признали указ о его назначении.

Ранее сообщалось, что председатель КСУ Тупицкий и директор НАБУ Сытник скрывали операции с недвижимостью в оккупированном Крыму.