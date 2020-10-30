Председатель Конституционного суда Тупицкий и директор НАБУ Сытник скрыли в декларациях незаконные операции с землей в оккупированном Крыму. Именно статью Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и признал неконституционной Конституционный суд под председательством Тупицкого. Сообщает ДС.

Председатель Конституционного суда не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии по законам России, сообщают "Схемы". Председатель Конституционного суда Тупицкий в 2018 стал владельцем земельного участка в крымском поселке Кореиз, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не предоставил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах. Директор НАБУ Артем Сытник также скрыл факт продажи женой Анной в 2017 г. земельного участка в оккупированном Севастополе за 900 000 российских рублей в соответствии с законодательством страны-оккупанта, с уплатой пошлины в ее бюджет, и не указал это в декларации.

Операции с недвижимостью в Крыму, которая оформлена по договору купли-продажи по законодательству России и заверенна российской Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, является незаконной. Кроме того, в декларациях Тупицкого и Сытника вообще не упоминаются эти операции с недвижимостью, что до решения КС квалифицировалось как представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, то есть нарушением определенной статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно ее 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Тупицким признал не соответствующей Конституции.

Напомним, что в деле о смертельном ДТП с участием начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского в 2005 году могли иметь место манипуляции с экспертизами, которые позволили закрыть его. Калужинский, совершивший в 2005 году смертельное ДТП, является не только заместителем директора НАБУ Сытника, но и его кумом.