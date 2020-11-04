В среду, 4 ноября, стало известно, что Кабинет министров Украины может одобрить внедрение новой карантинной зоны, условное название которой - "черная". Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина.

Критерии новой зоны карантина разрабатывают, однако основной уже определен - полная заполненность коек в больницах.

В "черной" зоне хотят внедрить жесткий карантин - остановку работы всего.

"Полного локдауна снова не будет - экономика не выдержит. Но! К уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название "черная". Подчеркиваю: пока условное - то, что в работе используют, формально, конечно, поспокойнее как-то назовут. Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. Вот, в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", - заявила Кошкина.

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