Остановка работы всего: в Украине появится "черная" зона карантина [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, стало известно, что Кабинет министров Украины может одобрить внедрение новой карантинной зоны, условное название которой - "черная". Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина.
Критерии новой зоны карантина разрабатывают, однако основной уже определен - полная заполненность коек в больницах.
В "черной" зоне хотят внедрить жесткий карантин - остановку работы всего.
"Полного локдауна снова не будет - экономика не выдержит. Но! К уже существующему перечню "зон" для регионов добавят еще одну. Условное название "черная". Подчеркиваю: пока условное - то, что в работе используют, формально, конечно, поспокойнее как-то назовут.
Критерии еще разрабатывают, но основной - полная заполняемость коек. Вот, в черной зоне будет полный локдаун локальный, с остановкой всего", - заявила Кошкина.
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