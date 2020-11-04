В Украине более 9,5 тысяч новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на утро среду, 4 ноября, в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавируса COVID-19. За сутки вирусом заболели 9 524 человек. Об это говорится в СНБО.
За время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 7 532 людей.
Также, выздоровели 168 868 человек.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киева (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.
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