По состоянию на утро среду, 4 ноября, в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавируса COVID-19. За сутки вирусом заболели 9 524 человек. Об это говорится в СНБО.

За время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 7 532 людей.

Также, выздоровели 168 868 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киева (+856), Харьковской (+850), Донецкой (+636), Одесской (+547) и Хмельницкой (+511) областях.

Ранее мы писали, как в Украине могут ужесточить карантин.