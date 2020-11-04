Надя Дорофеева стала брюнеткой и поразила поклонников [ Редактировать ]
В среду, 4 ноября, украинская исполнительница Надя Дорофеева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа. Звезда стала брюнеткой. Соответствующие видео она показала на своей станице в Instagram.
Кто-то считает, что такой цвет волос добавил "перчинки" ее внешности.
Парик это или такие кардинальные изменения после прощального концерта пока не понятно.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Дорофеева ошарашила поклонников. Мы также писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом.
Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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