В Верховной Раде работают над механизмом штрафования народных депутатов за нарушение карантина в сессионном зале. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Объясняя новые штрафы за появление в общественных местах без маски, которые Рада приняла ранее сегодня, Кравчук призвала коллег по парламенту "вместе подавать хороший пример".

"Кстати, работа над механизмом штрафования депутатов - нарушителей карантина в сессионном зале уже идет", - отметила депутат.

Ранее Зеленский заявил о "новой" Конституции.