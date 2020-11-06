В Раде будут штрафовать депутатов без масок [ Редактировать ]
В Верховной Раде работают над механизмом штрафования народных депутатов за нарушение карантина в сессионном зале. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Объясняя новые штрафы за появление в общественных местах без маски, которые Рада приняла ранее сегодня, Кравчук призвала коллег по парламенту "вместе подавать хороший пример".
"Кстати, работа над механизмом штрафования депутатов - нарушителей карантина в сессионном зале уже идет", - отметила депутат.
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