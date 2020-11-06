В пятницу, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Стратегия экономического развития до 2030 года" по результатам аудита страны должна стать своего рода экономической Конституцией. Об этом он сказал в пятницу перед презентацией аудита экономики Украины и векторов экономического развития до 2030 года, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, аудит должен быть не декларацией, а планом, который является обязательным для выполнения всеми ветвями власти, независимо от меняющихся руководителей.

На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года. Знаю, что правительство уже начало над этим активно работать, привлекло многих экспертов, представителей бизнеса, общественности, международных аналитиков и ученых. Стратегия должна стать не декларацией, которая необязательна для выполнения, а главным планом и "дорожной картой" для всех ветвей власти в Украине. Она должна получить широкое одобрение граждан, прежде всего, и стать своего рода экономической Конституцией Украины, большой нашей национальной идеей.

Зеленский отметил, что в 2021 году Украине исполняется 30 лет - возраст, когда "принято подводить предварительные итоги, делать важные выводы, взрослеть, без иллюзий и "розовых очков" честно ответить себе, где мы сейчас, куда хотим дойти, и как именно, и на что мы с вами готовы ради этого".

Президент указал, что аудит государства - это путь для правильных ответов на все эти важные вопросы.

Впервые был сделан комплексный анализ состояния (государства и его экономики. - Ред.), чтобы понять, где именно и какие именно были допущены ошибки за эти годы.

Зеленский подчеркнул, что аудит страны - это не просто цифры, слайды, видеоролики, ошибочно говорить, что аудит - это "точный диагноз, необходимый для лечения страны".

"Все это негативное мышление, от которого мы отказываемся. Украина - не больная. Все это время Украина была просто слишком скромной, стеснялась мечтать, мечтать смело, мечтать амбициозно. Украина была нерешительной, чтобы быть не только самой большой страной Европы, но и самой успешной. Аудит - это анализ наших ошибок, которые пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое", - заявил он.

Ранее у Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западе. Также Зеленский похвастался успехами в экономике.