Уже шість країн повідомили ВООЗ про коронавірус у норок. Це Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати. Тварини на хутрових фермах заразилися від хворих людей і тепер діють як "резервуар ковіду". Небезпека в тому, що вірус у їхньому організмі мутує і працівники інфікуються від тварин уже новим штамом.

У Данії коронавірусних норок виявили вже більше як на 200 фермах. Уряд ухвалив рішення про масове знищення цих тварин.

Зона ризику - хутрові ферми. Уже кілька днів ветеринари Данії задіяні в масштабній спецоперації. Вони відвідують усі норкові ферми і забивають ссавців. Уряд країни, яка є найбільшим експортером хутра цих тварин, ухвалив рішення знищити всіх норок. А це - 17 мільйонів особин.

Флеммінг Куре Маркер, керівник ветеринарної служби Данії:

Щодня ми забиваємо понад 100 тисяч норок. Це високі цифри, тож маємо діяти швидше. Розраховуємо завершити цей процес за місяць.

На фермі Ганса Єппесена забій уже почали. Заводчик зобов'язаний якомога швидше знищити більше як 30 тисяч норок. Хоча всі його ссавці здорові.

Ганс Єппесен, власник норкової ферми:

Я не знаю, що й казати. Буде дуже важко в одну мить залишитися без наших тварин. Я щодня до них заходив, перевіряв, як вони почуваються. Нічого хорошого.

У розпачі і колега пана Єппесена - фермер Йорген.

Йорген, власник норкової ферми:

Це просто якийсь жах. Ми не ставимо під сумнів рішення фахівців служби охорони здоров'я, робимо, те, що вони кажуть. Ми лише сподіваємося, що це рішення правильне.

Норок забивають, аби не допустити поширення нового штаму коронавірусу. Науковці встановили, що в організмі інфікованих ссавців вірус мутує. А потім може передаватися людині. Новий штам ковіду вже виявили у дванадцяти працівників хутрових ферм Данії. Ще понад 200 людей під підозрою.

Науковці провели дослідження і встановили: у людей, які заразилися новим штамом, гірше виробляються антитіла. А ще він може бути стійким до потенційної вакцини. Тож наразі уряд Данії робить все можливе, аби не допустити поширення коронавірусу нового типу Європою і світом.

Регіон на півночі країни, де розташовані хутрові ферми, фактично закрили на карантин. Там не працюють ресторани й бари, не курсує громадський транспорт, школи переведені на дистанційне навчання. Місцевих жителів (а це 280 тисяч людей) просять не виїжджати в інші регіони. Планується і масове тестування населення на коронавірус. Його проведуть найближчим часом.