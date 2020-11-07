Стримувати поширення коронавірусу намагаються в усьому світі. Адже загальна кількість хворих на COVID-19 вже наближається до позначки 50 мільйонів. Найбільше інфікованих у США, Індії та Бразилії. Проте й у Європі стрімко зростають показники. Понад мільйон інфікованих уже мають Франція, Іспанія та Велика Британія. Про те, як стримують пандемію там, та до яких обмежень вдаються - далі в огляді.

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Новий коронавірусний рекорд у Франції. За попередню добу зафіксували 60 тисяч випадків COVID-19. Країна вже на п'ятому місці в світовому антирейтингу за загальною кількістю інфікованих - понад мільйон і шістсот тисяч. Поширення вірусу там не спадає, попри загальнонаціональний карантин. У країні закриті всі установи, які не мають критичного значення для життя людей. Діють обмеження та заборони на публічні зібрання. Залишити домівку можна за крайньої потреби. Проте кожного разу необхідно заповнювати в друкованому форматі або онлайн спеціальний документ. У ньому вказують особові дані, домашню адресу, час виходу та його причину.

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Погіршується епідеміологічна ситуація і в Польщі. За минулу добу зафіксовано 27 тисяч випадків інфікування коронавірусом. І це найвищий показник від початку пандемії. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький оголосив нові карантинні обмеження. Отож, відсьогодні припиняють працювати непродовольчі магазини в торгових центрах і всі установи культури: театри, кіно, галереї. Готелі прийматимуть тільки тих, хто подорожує по роботі. Усі школи переходять на дистанційне навчання. Обмеження триватимуть щонайменше до 29 листопада. Якщо ці заходи не дадуть результатів, влада не відкидає запровадження загальнонаціонального карантину.

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У цей час, Грузія вводить комендантську годину через коронавірус. Проте обмеження діятиме лише у великих містах. Так, режим триватиме з 22:00 до 05 ранку в Тбілісі, Батумі, Горі, Зугдіді, Кутаїсі, Поті та Руставі. Після 10 вечора закриватимуть усі установи та заклади, крім лікарень, аптек і стратегічних підприємств. Обмеження також не поширюються на міжнародні перевезення та пересування представників ЗМІ. Раніше, влада Грузії зобов'язала громадян країни носити захисні маски не тільки в приміщенні, а й на вулиці. Порушників маскового режиму штрафуватимуть на 20 ларі - а це 6 доларів.

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Альтернативу локдауну придумали в Словаччині. Там, уже понад 3,5 мільйони жителів безплатно протестували на коронавірус. А це, при населенні країни у 5,5 мільйона, - більше, ніж половина. Цими ж вихідними проводять другий етап перевірки на COVID-19. Тестування відбудеться переважно в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією. Саме в цих регіонах попередньо зафіксували найбільше інфікованих. Громадяни, які ж отримають негативний тест звільняються від значної кількості карантинних обмежень, зокрема можуть вільно пересуватися всією територією країни.