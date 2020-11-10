Загальна кількість хворих на COVID-19 у світі наближається до 51 мільйона. Від ускладнень з початку пандемії померли більше мільйона інфікованих, одужали - понад 33 мільйони. Угорщина запроваджує жорсткий локдаун. Закликають посилити обмеження і медики в Італії - там не вистачає ліжок у лікарнях, і кисневі маски пацієнтам видають під стінами медзакладів. Тим часом у Бельгії та Нідерландах епідемія пішла на спад.

Посилити коронавірусні обмеження Віктора Орбана давно закликали лікарі та опозиційні політики. Він натомість намагався якомога довше стримувати удар на економіку. Тепер же поступився. З вівторка в країні не працюють університети, старші школи, ресторани, обмежені зібрання та подовжена комендантська година - замість півночі вона тепер починається з 8 вечора.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Якщо кількість хворих зростатиме з такою ж швидкістю, - наші лікарі, медсестри і лікарні загалом, не впораються з таким тягарем. Ми мусимо його послабити, знизити кількість хворих. Бо саме лише носіння масок не дуже сповільнює епідемію.

Закрили школи з цього тижня та запровадили комендантську годину і в Румунії. Загалом же заборона виходити з дому вночі діє у багатьох європейських країнах: в Італії, Франції, Іспанії. Іспанський уряд таке розпорядження видав на півроку - там на швидке покращення не сподіваються.

В Італії, де вірус не відступає і показники хворих ушестеро вищі, ніж у пік навесні, - лікарі видають кисневі маски пацієнтам під лікарнями - не вистачає ліжкомісць. Усі надії на вакцину.

Анна, мешканка Риму:

Щодо мене, то як тільки вона стане доступною для усього населення - я буду вакцинуватися.

Карла Консальво, фармацевт:

Як фармацевт, я поки що не довіряю вакцині, - потрібно спершу нормально її протестувати. Загалом я не дуже підтримую вакцини, проте в даному випадку вона необхідна.

Найгірші показники захворювання у перерахунку на мільйон населення під час другої хвилі продемонструвала Бельгія. Тисяча чотириста на мільйон, в той час, як в Італії цифри утричі, а в Франції вдвічі менші. Проте пік бельгійці, схоже, уже пройшли - крива десятий день поспіль йде вниз.

Стівен ван Гухт, речник коронавірусного підрозділу уряду Бельгії:

Кількість пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії досі дещо зростає, але має стабілізуватися цього тижня на рівні півтори тисячі пацієнтів. Це все ще значно більше, ніж під час першої хвилі, - проте не сягає нашої максимальної потужності у 2000 місць.

Попри незначне покращення, більшість шкіл країни ще раз продовжили на кілька днів шкільні канікули - замість тижня, діти сидять удома два. Досі закриті ресторани, а на вулиці заборонено виходити без масок.

А щоб зекономити час та гроші, в Бельгії вирішили тимчасово не тестувати тих, хто контактував з хворими чи їздив у країни з "червоної зони". Раніше це було обов'язково - разом з карантином. Та на три тижні у пік епідемії тести стали доступні лише для пацієнтів з явними симптомами.