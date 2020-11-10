У чому запорука розвитку успішної громади? Як від переживань за минулими бідами - перейти до побудови майбутнього. Сьогодні в Одесі про це говорили народні депутати та працівники одного з місцевих підприємств.

На цьому одеському підприємстві виробляють сільгосптехніку: плуги, сіялки та інші знаряддя. Працівники кажуть: їхня продукція - конкурентна, от тільки ринків збуту замало. Та й вітчизняні аграрії переживають не найкращі часи.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Для этого предприятия - это понятно, что надо стимулировать наших фермеров покупать отечественную продукцию. Вот чтобы работал этот фонд, который возмещает часть расходов на закупку. Чтобы они пришли сюда, а не шли к какому-то производителю иностранному.

Разом з Юрієм Бойком на завод приїхав і його однопартієць - Микола Скорик, який про життя і проблеми одеського регіону знає багато. Каже: аби Одеса почала розвиватися - представникам влади треба об'єднатися.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Безусловно, необходимо сделать ревизию и аудит всего того, что было за последние шесть лет: это и вопросы бюджета, это и вопросы земельные, это и вопросы имущественные и многие другие. То есть, чтобы понять, что было за эти шесть лет, доложить об этом одесситам и далее двигаться вперед!

Та важливі не лише економічні й соціальні аспекти. Події 2 травня 2014 року - болісна тема для всіх одеситів. Тоді під час масових заворушень та пожежі у Будинку профспілок загинули 48 людей. Трагедія й досі не розслідувана.

Олена Яворська, сестра загиблого у Будинку профспілок:

Наш адвокат все время пишет - вот и сейчас мы везем документы, нас вообще игнорируют, с нами не хотят общаться, нас сколько выгоняли из кабинетов.

Микола Скорик зустрівся з родичами загиблих. Каже: міська влада має всіляко сприяти розслідуванню.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Почему до сих пор нет этого расследования - я думаю, ответ простой: чтобы не выйти на самих себя.

А ще чиновники таки мають виконати обіцяне: встановити меморіальний знак жертвам трагедії та надавати допомогу постраждалим родинам - тільки за таких умов з'явиться шанс на примирення та розвиток.