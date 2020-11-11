Віддати владу. Забезпечити передачу повноважень новій команді незалежно від того, хто переможе, - пообіцяв держсекретар США Майк Помпео. Як у штатах віддають "ключі від Білого дому"? І чому в команді Байдена переконані, що Трамп насправді це саботує?

У коридорах влади поки що порожньо: стара команда в судах і на виборах; Байдену за два місяці, що лишилися до інаугурації, треба сформувати повний перелік нових управлінців: визначитися із міністрами, керівниками численних держструктур, які працюватимуть за його президентства; підготувати заміну більш ніж 10 тисячам чиновників різного рангу.

І для цього його "транзитна команда" вже зараз має займатися передачею влади. "Жодних проблем", - запевняє Держсекретар Помпео.

Сказав в ефірі Foxnews: сприятиме цьому процесу - хто б не переміг. Втім... є одна умова.

Майк Помпео, держсекретар США:

Ми забезпечимо поступову передачу повноважень. І подивимося, яким буде фінальне рішення народу після підрахунку всіх голосів. І простежимо, щоб незалежно від того, хто буде при владі у січні, - він отримав всі інструменти.

Здавалося б, чіткі обіцянки. Але тут ключовий вислів - "подивимося на фінальне рішення". Тобто передавати владу у Трампа готові тільки, коли полічать усі голоси і завершать всі суди. А це може аж до січня затягтися.

Більше того, Помпео навіть лідерам інших країн нагадує, що вітати Байдена зарано.

Майк Помпео, держсекретар США:

Ми всім нагадуємо, що не всі голоси підраховано. Якщо це дзвінок, щоб привітатися - все гаразд. Але не забувайте, у нас лише один президент і один держсекретар.

З цим не згодні самі американці. Опитування, проведене на замовляння агентства Reuters, показало, що 79% жителів країни вже зараз називають Байдена переможцем. Лише 3 відсотки впевнені, що переміг Трамп. І лише 5% взагалі заплутались настільки, що не змогли назвати переможця цих політичних перегонів.

Байден заявляє, що передачу країни під його контроль вже не зупинити, сформував експертні групи аби оцінити ефективність роботи ключових міністерств і відомств - це має полегшити перехід повноважень від чиновників Трампа, а ще - вирішити, як багато з них треба звільнити - чи тільки перших осіб. Але цей процес пробуксовує.

Розвідка мала б вже зараз проводити таємні інструктажі для новообраного президента: знайомити його із державними таємницями, але цей процес так і не почали. "Перехідній команді" Байдена (а це півтори сотні людей) мали видати перепустки до державних установ і надати фінансування, - але із цим теж тягнуть. New York Times навіть написала сьогодні, що "державний апарат - нова зброя Трампа". Щоб серйозно знизити ефективність адміністрації Байдена - якщо у січні вона зайде на порожнє місце.

А у чинного глави держави, який думає у 2024 році повернутися знову, тоді з'являться підстави жорстко критикувати наступників і постійно нагадувати, як чудово все було при ньому.