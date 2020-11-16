В понедельник, 16 ноября, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев объяснил, что изменилось в законопроекте об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Комитет подготовил проект к повторному первому чтению.

По словам депутата, в законопроекте произошли существенные изменения.

Мы переносим сроки введения РРО для всех ФЛП, кроме тех, кто занимается так называемыми рисковыми видами деятельности, к которым относятся: торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, торговля секонд хендом, торговля автозапчастями. Все эти виды деятельности фискализируются с 1.01, как это определено законом сейчас. А все остальные переносят на следующий год - на 1.01.22.

Предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФЛП.

Большинство украинцев поддерживает фискализацию и настаивает на соблюдении своего права на чек... Сейчас мы рисковые не переносим, ​​всех переносим, ​​кроме рисковых, поэтому я думаю, что это более взвешенное решение, это правильное решение.

По его словам, в документе значительно смягчается ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упрощается отчетность для программных РРО.

Ранее сообщалось, что с августа 2020 года в Украине ввели программные регистраторы расчетных операций (РРО) - так называемые "кассовые аппараты в смартфоне". Программное обеспечение для них государство предоставляет бесплатно.