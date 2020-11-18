Лукашенко наказав знести меморіал загиблому активісту у Мінську [ Редактировать ]
Лукашенко розпорядився знести меморіал активістам у Мінську. Таке доручення він назвав "наведенням ладу". Мовляв, не дасть перетворити Мінськ на цвинтар.
Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті.
У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал - приносили квіти та лампадки. Понад тисячу людей забрали до поліцейських відділків.
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У Білорусі наймасовіші затримання за останні місяці. Напередодні під час чергового недільного маршу опонентів Олександра Лукашенка силовики схопили понад тисячу людей. Такі дані наводять правозахисники.
Ще до початку недільної акції протесту в Мінськ стягнули військову та спецтехніку. Оточили центральні площі міста. Нагадаю, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів