Лукашенко розпорядився знести меморіал активістам у Мінську. Таке доручення він назвав "наведенням ладу". Мовляв, не дасть перетворити Мінськ на цвинтар.

Нагадаю, нещодавно в столиці Білорусі невідомі викрали та забили на смерть активіста Романа Бондаренка. Після цього в країні почалися акції пам'яті.

У неділю на місці викрадення чоловіка мінчани встановили меморіал - приносили квіти та лампадки. Понад тисячу людей забрали до поліцейських відділків.