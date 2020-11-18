УЗ фиксирует рекордные убытки в сфере перевозки грузов зерновозами. Соответствующие данные редакция получила из собственных источников в "Укрзализныце".

Суть в том, что после своего назначение в УЗ, грузинский "реформатор" Ираклий Эзугбая в одностороннем порядке принял решение о снижении вагонной составляющей тарифа.

И если в прошлом году (2019) в октябре месяце на один зерновоз она составляла 1500-3000 грн, то сегодня - снижена доснижена до 530 грн. Таким образом, доход в прошлом октябре на вагон составляющую по зерновозу был 253 453 760 грн. В этом году он составляет 59 898 636. Сума убытков УЗ только за один месяц таким образом составила 193 555 124 грн.

Решение о снижении вагонной составляющей тарифа, кроме убытков повлекло за собой также нарушение конкуренции на рынке экспедиторских услуг. Условия работы бизнеса по долгосрочным контрактам с УЗ одномоментно стали вандальными для многолетних партнеров госпредприятия, создав неравные условия с теми, кто не брал на себя долгосрочные обязательства перед УЗ по загрузке вагонов и перевозкам.

Эзугбая свои, мягко говоря, странные действия мотивировал якобы тем, что простаивают вагоны Центра транспортной логистики УЗ (ЦТЛ). Однако подобным путём проблему не решить, утверждают эксперты, подчёркивая, что вагоны ЦТЛ простаивает из-за профицита вследствие того, что оборачиваемость вагона увеличилась от 1,5 об/месяц до 3. Произошло это само собой, так как кроме зерновых и строительных грузов ничего больше не едет. Для увеличения стоимости и загрузки всех вагонов ЦТЛ перевозки необходим дефицит парка вагонов, что достигается уменьшением оборачиваемости, но точно не снижением вагонной составляющей тарифа в три раза.

Напомним, что убытки УЗ до конца года прогнозируются на уровне 12-14 млрд грн. Это рекордный показатель.

К такому плачевности состоянию УЗ довели иностранные менеджеры, говорят эксперты, подчёркивая, что каждый новый из них приходил чтобы преследовать интересы либо олигархов либо западных бенефициаров. Для них, мол, УЗ и сейчас продолжат сознательно банкротить, уничтожая очередное стратегическое предприятие страны.

Также напомним, долг по заработной плате на предприятии достиг уже 700 млн грн, о чем заявляет профсоюз УЗ, требуя прекратить нарушение условий Отраслевого соглашения со стороны Владимира Жмака.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, в свою очереди, проблему сознательного банкротства УЗ со стороны "грузинского лобби" пока откровенно игнорирует.