Просто умирайте дома: Минздрав оскандалился новым заявлением [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, врач-анестезиолог, профессор, президент Ассоциации анестезиологов и эксперт Министерства здравоохранения Украины Сергей Дубров обратился с жестким заявлением к тем, кто не верит в существование COVID-19. Он попросил "атеистов" умирать дома и не обращаться за медицинской помощью.
Дубров посоветовал людям, которые не верят в коронавирус, поработать в больницах.
"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть полы, перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, сутки или несколько часов в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, отделениями, рассчитанными на 6 коек, в которых как минимум 9-12 пациентов... Несколько часов работы в таком отделении - и ковидный атеизм пройдет очень быстро", - произнес врач.
Затем он выступил с просьбой.
"Ну и большая просьба к атеистам COVID-19: наверное, не обращаться за помощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID-19, не обращайтесь к врачам", - сказал Дубров.
Примечательно, что это уже второе сканальное обращение от МОЗ.
Ранее МОЗ посоветовало предпринимателям подрабатывать в больницах.
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