Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая только начала сольную карьеру и презентовала свой проект DOROFEEVA, стала первой украинкой, которая возглавила Apple Music Chart в этом году.

Так, не успела Надя презентовать трек "Горит", как он уже стал хитом. Только за день музыкальное видео возглавило YouTube-тренды и набрало миллион просмотров.

Впрочем, оказалось, достижения продолжаются - в день премьеры композиция стала №1 в украинском iTunes. Вошла в несколько чартов на Apple Music ("Главные новинки", "Будущие хиты", "Хиты Украины" и "Попкорн") и заняла первую строчку в рейтинге TOP 100 Songs украинского Apple Music.

Так, DOROFEEVA стала первой из украинских певиц, которая возглавила главный чарт этого года.

Напомним, ранее мы писали, что Дорофеева выпустила первую сольную песню и клип.