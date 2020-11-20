Популярная украинская певица Надя Дорофеева представила свой первый сольный трек Gorit и клип на него. Теперь звезда будет выступать под псевдонимом DOROFEEVA. Горячий ролик появился на ее странице в YouTube.

Текст песни был написан Надей Дорофеевой в соавторстве с другом и продюсером певицы Потапом, а также при участии MOZGI Studios.

Под роликом певица написала, что эта композиция является первой гранью ее сольного проекта, а клип - отражение того, как она изменилась и какой стала сейчас. Режиссером видеоролика стала Таня Муиньо. Вместе с певицей она работала над демонстрацией стиля и эстетики новой DOROFEEVA.

"Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь - это до утра? А может даже дольше? А может навсегда?",

- прокомментировала песню и трек Надя Дорофеева.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.