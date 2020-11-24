Популярная певица Ани Лорак во вторник, 24 ноября, презентовала клип на композицию "Страдаем и любим", премьера которой состоялась в октябре. Премьера клипа состоялась на YouTube-канале звезды.

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке, в доме, увлекающем своим антуражем и разнообразием персонажей. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая всю палитру чувств между людьми.

Кадр из клипа

"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – анонсировала видеоролик певица.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева выпустила первую сольную песню и клип.