Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала соблазнительные формы. Имя девушки - Лилия, уже почти 4 месяца они вместе с Муратом. Новые фото она показала на своей странице в Instagram.

Лилия родом из Киева, работает визажистом.

На фото пара празднует Хэллоуин в загадочных образах. На девушке черный топ с отрытым декольте и юбка. Мурат в черном костюме, шляпе и маске.

"Как вам наш образ? Теперь он мой любимый. И не только на Хэллоуин", - подписала девушка фото.

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