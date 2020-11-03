Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак удивила соблазнительными фото [ Редактировать ]
Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала соблазнительные формы. Имя девушки - Лилия, уже почти 4 месяца они вместе с Муратом. Новые фото она показала на своей странице в Instagram.
Лилия родом из Киева, работает визажистом.
На фото пара празднует Хэллоуин в загадочных образах. На девушке черный топ с отрытым декольте и юбка. Мурат в черном костюме, шляпе и маске.
"Как вам наш образ? Теперь он мой любимый. И не только на Хэллоуин", - подписала девушка фото.
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