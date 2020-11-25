С начала карантина на компенсацию по безработице и частичной безработице выделили 14 млрд гривен. Таковы данные с 12 марта на конец ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Указано, что 11,5 млрд гривен помощи выплатили безработным, зарегистрированным в центрах занятости. Задолженности по выплате пособия по безработице нет.

Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса правительство направило из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд гривен на программу помощи по частичной безработице, из которых уже профинансированы 2,5 млрд гривен.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина находится на постоянном контроле Кабинета министров.

Правительство в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств. По словам Петрашко, недавно для программы помощи по частичной безработице дополнительно выделили 80 млн гривен, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд гривен.

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