Благодаря включению в свой рацион натурального йогурта можно добиться того, что процесс похудения будет происходить на 80% эффективнее. Такие выводы сделаны по итогам работы ученых, а во главе исследования стоял доктор Майкл Земель, пишет newsyou.info.

Чтобы добиться потери лишних килограммов, необходимо отдавать предпочтение этому продукту, который не имеет в составе вредных добавок и сахара. Даже трех стандартных порций продукта в день достаточно для того, чтобы обеспечить организму необходимый запас кальция, предупреждает организм об отсутствии необходимости осуществлять накопление жира. Исследование показало, что те, кто используют йогурт как перекус, съедают не более 1200 ккал в день, худеют быстрее и эффективнее, чем те, кто едят меньше калорий, но отказываются от перекусов.

Результаты показывают, что те, кто сделал йогурт частью своей диеты, на 22% эффективнее теряли вес, и на 81% жир в области живота. Кроме того, продукт помогал людям лучше хранить мышечную массу.

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