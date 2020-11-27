Ежегодно, в последнюю пятницу ноября, большинство торговых центров и интернет-площадок проводят в своих магазинах и бутиках день скидок.

Украинские торговые площадки - не стали исключением. Итак, Podrobnosti.ua расскажут, в каких магазинах посеителей ждут наибольшие скидки.

Магазины техники:

Citrus

Магазин техники и электроники предлагает своим покупателям скидки до 77%, которые будут действовать с 23 по 30 ноября во всех торговых точках сети.

Foxtrot

Магазины торговой сети Foxtrot подготовили для покупателей скидки до 70% на товары, которые можно забрпть как в магазинах, так и онлайн на сайте. Наибольшее снижение цен коснулось телевизоров и мобильных телефонов.

Rozetka

Украинский интернет-супермаркет, где помимо электроники и бытовой техники реализовываются аксессуары для дома продукты питания и одежда. в "Черную пятницу" с 23 по 29 ноября размер скидок будет до 65% .

Косметика и товары для здоровья:

EVA

Сеть магазинов принимает участие в акции "Черная пятница" и установила скидки на товары для красоты и здоровья до 80%.

Watsons

Магазины во время "Черной пятницы" установили скидки на товары первой необходимости и косметику от 30 до 60%.

Parfums.ua

Интернет-магазин парфюмерии в своем участии в акции "Черная пятница" установил скидки до 80% на духи, туалетную воду и дезодоранты.

Brocard

Скидки на товары в сетевых магазинах и онлайн-супермаркете до 30 ноября составляют в пределах 80% на все мировые парфюмерные бренды.

Одежда и аксессуары:

Answear

Интернет-магазин одежды и аксессуаров установил на время акции "Черная пятница" скидки на все товары до 70%.

Kasta

Интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров установил скидки для покупателей на все товары до 90%. Акция заканчивается 27 ноября.

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