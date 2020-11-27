У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про те, коли в Україні буде введений повний локдаун.

"Карантинні обмеження, тим паче жорсткі, які впливають на економіку нашої країни вводяться тільки по показниках. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється - це заповненність наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки меньше, ніж 50%. У нас близько 28 000 перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною", - зазначив голова МОЗу.

Також Степанов додав: "Будь-які речі, пов'язані з введенням жорстких карантинних обмежень, вони пов'язані тільки з тими показниками, які я назвав. На наступному тижні точно ніхто не буде вводити його. Ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень".