Жорсткий карантин: голова МОЗу розповів, чого чекати українцям [ Редактировать ]
У п'ятницю, 27 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова МОЗу Максим Степанов розповів про те, коли в Україні буде введений повний локдаун.
"Карантинні обмеження, тим паче жорсткі, які впливають на економіку нашої країни вводяться тільки по показниках. Основний показник, який в нас є і якому все підкоряється - це заповненність наших ліжок, тобто здатність нашої системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день вона складає трішки меньше, ніж 50%. У нас близько 28 000 перебуває на лікарняному ліжку. Ситуація напружена, як всі 8 місяців епідемії, але вона не є критичною", - зазначив голова МОЗу.
Також Степанов додав: "Будь-які речі, пов'язані з введенням жорстких карантинних обмежень, вони пов'язані тільки з тими показниками, які я назвав. На наступному тижні точно ніхто не буде вводити його. Ми розробляємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку мінімум за 7-10 днів буде відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень".
по теме
Максим Степанов розповів про те, наскільки карантин вихідного дня виправдує очікування
Максим Степанов розповів про ініціативу COVAX
Максим Степанов розповів про ефективність карантину вихідного дня
Ірина Микичак розповіла, як саме локдаун вихідного дня може знизити приріст захворюванності
Міністр розповів про те, що буде працювати в умовах введення жорсткого локдауну