Карантинний Новий рік без концертів та гулянь

Карантинний Новий рік. У Києві почали встановлювати головну ялинку країни. Проте, цьогоріч через COVID-19 організатори відмовилися від проведення масових заходів і концертів.

Не виключають, що спостерігати за відкриттям святкового містечка доведеться онлайн. Тож як зустрічатимуть та святкуватимуть Новий рік у столиці?

Головну новорічну ялинку країни традиційно встановлять на Софійський площі у столиці. Зводити її вже почали. Наразі для святкової красуні підготували фундамент. А за тиждень розпочнуть монтажні роботи. Вага конструкції чимала - 97 тонн. Ялинка буде повністю штучною.

31 метр заввишки - цьогорічна головна ялинка рекордсменка за вартістю. Коштуватиме вона майже 3 мільйони гривень - і це не беручи до уваги монтаж і прикраси. Для її зведення використають півмільйона штучних гілок вітчизняного виробництва.

Ігор Добруцький, директор компанії "Folk Ukraine":

На ній довго не затримаєшся. Тому що ми запрошуємо людей в подорож. Така, лікувальна ходьба. Це 8 кілометрів. Ми спочатку тут показуємо головну ялинку країни. А потім йдемо до головної ялинки міста. А вона буде цьогоріч під аркою.

Та побачити новорічну красуню зможуть не всі одразу. Через карантинні обмеження, доступ до святкового містечка на Софійській площі обмежать.

Ігор Добруцький, директор компанії "Folk Ukraine":

Якщо буде багато людей на площі, то є вхід і вихід, де можна обмежити доступ до центральної площі. Взагалі на площі комфортно по соціальній дистанції можуть перебувати дві - дві з половиною тисячі людей.

Відкривати ялинку на Софійській площі планують у день Святого Миколая, 19 грудня. Проте, цьогоріч - без фудкортів зі смаколиками. На ярмарках продаватимуть лише сувеніри, чай та глінтвейн.

Конечно, скучновато. Лучше бы было. Но, надо переждать, я думаю.

Повністю відмовлятися від святкування кияни не збираються і вже будують плани щодо святкування Нового року. Робитимуть це здебільшого у родинному колі.

Анна, жителька Києва:

Плани є. Будемо святкувати весілля моєї сестри. 31 грудня, об 11.00 нас запросили на весілля. Але зовсім все зачиняти - все одно. Якщо люди залишаться вдома, то вони все одно будуть десь виходити. Неможливо просидіти тиждень-два і зовсім нікуди не виходити.

Що ж до свята на Софійській площі, - організатори не виключають, що запалювати вогники на головній лісовій красуні доведеться онлайн. Адже на новорічні свята в Україні можуть запровадити цілковитий локдаун.

Лариса, жителька Києва: