Карантинний Новий рік: на Софійській площі почали встановлювати головну ялинку України [ Редактировать ]
Карантинний Новий рік. У Києві почали встановлювати головну ялинку країни. Проте, цьогоріч через COVID-19 організатори відмовилися від проведення масових заходів і концертів.
Не виключають, що спостерігати за відкриттям святкового містечка доведеться онлайн. Тож як зустрічатимуть та святкуватимуть Новий рік у столиці?
Головну новорічну ялинку країни традиційно встановлять на Софійський площі у столиці. Зводити її вже почали. Наразі для святкової красуні підготували фундамент. А за тиждень розпочнуть монтажні роботи. Вага конструкції чимала - 97 тонн. Ялинка буде повністю штучною.
31 метр заввишки - цьогорічна головна ялинка рекордсменка за вартістю. Коштуватиме вона майже 3 мільйони гривень - і це не беручи до уваги монтаж і прикраси. Для її зведення використають півмільйона штучних гілок вітчизняного виробництва.
Ігор Добруцький, директор компанії "Folk Ukraine":
На ній довго не затримаєшся. Тому що ми запрошуємо людей в подорож. Така, лікувальна ходьба. Це 8 кілометрів. Ми спочатку тут показуємо головну ялинку країни. А потім йдемо до головної ялинки міста. А вона буде цьогоріч під аркою.
Та побачити новорічну красуню зможуть не всі одразу. Через карантинні обмеження, доступ до святкового містечка на Софійській площі обмежать.
Ігор Добруцький, директор компанії "Folk Ukraine":
Якщо буде багато людей на площі, то є вхід і вихід, де можна обмежити доступ до центральної площі. Взагалі на площі комфортно по соціальній дистанції можуть перебувати дві - дві з половиною тисячі людей.
Відкривати ялинку на Софійській площі планують у день Святого Миколая, 19 грудня. Проте, цьогоріч - без фудкортів зі смаколиками. На ярмарках продаватимуть лише сувеніри, чай та глінтвейн.
Конечно, скучновато. Лучше бы было. Но, надо переждать, я думаю.
Повністю відмовлятися від святкування кияни не збираються і вже будують плани щодо святкування Нового року. Робитимуть це здебільшого у родинному колі.
Анна, жителька Києва:
Плани є. Будемо святкувати весілля моєї сестри. 31 грудня, об 11.00 нас запросили на весілля. Але зовсім все зачиняти - все одно. Якщо люди залишаться вдома, то вони все одно будуть десь виходити. Неможливо просидіти тиждень-два і зовсім нікуди не виходити.
Що ж до свята на Софійській площі, - організатори не виключають, що запалювати вогники на головній лісовій красуні доведеться онлайн. Адже на новорічні свята в Україні можуть запровадити цілковитий локдаун.
Лариса, жителька Києва:
Ну, как закрыть всех? Люди будут недовольные. А когда человек не доволен - настроение плохое. А при плохом настроении - любая болезнь может приключиться. Даже не обязательно коронавирус.
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