Як перемогти COVID-19 - міркують уже навіть школярі. Так у Дніпрі учень-винахідник створив "розумну маску". Вона вимірює пульс, температуру тіла та рівень кисню в крові.

І тепер за допомогою спеціальних датчиків винахід може за лічені секунди виявити перші ознаки коронавірусу. Більше про розробку дізналася Олена Мендалюк.

Артем - технічний капітан команди винахідників. Хлопець демонструє можливості маски. На перший погляд, це звичайний засіб індивідуального захисту, та більш корисною його роблять ось ці дроти та датчики. З їх допомогою вимірюється частота дихання, температура тіла та рівень кисню в крові, що дозволяє виявити головні симптоми хвороби.

Артем Кисельов, технічний капітан команди:

Тут в мене є головний корпус. В ньому розміщений акумулятор та мікроконтролер. Тут у нього є один шлей, який йде на тіло, який вимірює пульсоксиметрію. Інші дроти йдуть мені в маску, якщо її зняти, то ми побачимо спеціальну штангу на яку прикріплюють датчики, які розміщуються біля носа.

Школярі також розробили спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого всі показники можна визначити за кілька секунд.

76 ударів, 36,6 температура тіла та сатурація крові 97 відсотків.

Також пристрій вимірює температуру, вологість, забруднення повітря і атмосферний тиск. Його собівартість, за приблизними підрахунками, - майже 500 гривень. Створити таку маску спало на думку школярам, коли в країні почалася епідемія коронавірусу.

Розробники кажуть: життєві показники людини, яка носитиме цю маску, будуть під цілодобовим контролем. Без підживлення вона може працювати цілий день. Зараз хлопці працюють над її вдосконаленням, хочуть зробити її зручнішою.

Володимир Тараненко, учасник команди:

Ми намагаємося зараз зменшити розміри самої маски, ми хочемо усю частину з мікроконтролером розмістити ось у цьому місці. Щоб не було ось цього не приємного великого блоку. Це буде набагато красивіше. Також датчик пульсоксиметрії та оксигенації розмістити ось у цьому місці.

Хлопці та дівчата створювали цю маску у вільний від навчань час. Між учасниками команди були чітко розподіленні завдання.

Марія Калініченко, капітан команди:

Нові медіа безпосередньо займається її візуальною частиною маски. Ми допомагаємо з її візуальним представленням, як це виглядатиме. Різноманітні, скажімо, рендеренги, того. Представити 3-д модель, цим займаються кадрі. Після цього реалізують наші інженери, наші програмісти.

Юрій Чашка проводить із школярами заняття з робототехніки. Говорить: зараз працюють над маскою для медиків.

Юрій Чашка, методист робототехніки:

Есть риски у людей профессионалов, которые помагают людим не заболеть. Помога людям выличится и им нужны специальные маски. С более высоким уровнем защиты. И эти маски реально создавать, создавать проекти робототированы, которые будут полезны людям.

Поки що винахідники створили прототип маски, яка вимірює температуру та рівень кисню. Потім вони представлятимуть її на всесвітніх змаганнях з робототехніки в США. Учні кажуть: пристрій буде дуже корисний для всіх. Адже він вимірює головні показники для виявлення в людини коронавірусу.