Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій через авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. За його словами, 200 мільйонів євро не закладатимуть у бюджет на наступний рік, як обіцяли раніше.

Гроші нібито планували виділити з фонду національного розвитку, а це спричинило дискусії у суспільстві. До того ж Україна та Іран іще не домовились про суми компенсації сім'ям загиблих. Українська сторона наполягає, що вони мають залежати від обставин катастрофи. Утім матеріали розслідування Тегеран досі не передав.