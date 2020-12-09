Іран "передумав" виплатити компенсації через авіакатастрофу у Тегерані [ Редактировать ]
Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій через авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. За його словами, 200 мільйонів євро не закладатимуть у бюджет на наступний рік, як обіцяли раніше.
Гроші нібито планували виділити з фонду національного розвитку, а це спричинило дискусії у суспільстві. До того ж Україна та Іран іще не домовились про суми компенсації сім'ям загиблих. Українська сторона наполягає, що вони мають залежати від обставин катастрофи. Утім матеріали розслідування Тегеран досі не передав.
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