Авіакатастрофа у Тегерані: Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій [ Редактировать ]
Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій через авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані. Про це Громадському радіо повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. За його словами, 200 мільйонів євро не закладатимуть у бюджет на наступний рік, як обіцяли раніше.
Гроші нібито планували виділити з фонду національного розвитку, а це спричинило дискусії у суспільстві. До того ж Україна та Іран іще не домовились про суми компенсації сім'ям загиблих. Українська сторона наполягає, що вони мають залежати від обставин катастрофи. Утім матеріали розслідування Тегеран досі не передав.
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