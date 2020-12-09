Овсянка - суперпродукт, который нереально полезен организму. Американский диетолог назвал новое преимущество крупы, сказав, что она продлевает жизнь, передает newsyou.info.

Овсянку можно сочетать с фруктами, ягодами, медом, орехами, зеленью, варить на воде, молоке или растительном молоке. Но овес сочетается и с овощами, грибами, мясом, рыбой - он может выступать гарниром к разным блюдам.

Как считает Спрингер, самое ценное в овсянке - большое количество микроэлементов. В одной порции содержится около пяти граммов белка, а также много "долгих углеводов", которые помогают надолго сохранить сытость.

Спрингер советует съедать на завтрак порцию каши из половины стакана зерна, чтобы получить заряд энергии до обеда, запустить метаболизм, помочь пищеварительной системе и насытиться витаминами и минералами.

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