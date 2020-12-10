Прототип корабля SpaceX Starship розбився при посадці [ Редактировать ]
Прототип корабля SpaceX Starship розбився при посадці. Це сталося під час першого висотного випробування багаторазового човника для польотів на Марс.
Модель здійнялася в небо на 12 кілометрів і повернулася на землю за 6- хвилин 42 секунди. Однак під час приземлення - вибухнула.
За словами засновника SpaceX Ілона Маска, причина - низький тиск палива у баку в носі корабля. Це й спричинило занадто швидку посадку.
Попри негаразди, винахідник назвав випробування успішними. Він упевнений - людина висадяться на Червону планету у найближчі 6 років.
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