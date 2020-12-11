Известный американский журнал Time присвоил звание "Человек года - 2020" новоизбранному президенту США Джо Байдену и его напарнице по предвыборной гонке Камале Харрис, сообщает CNN.

Отмечается, что Байден на президентских выборах набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

"За изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия больше, чем ярости, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года по версии Time в 2020 году", - говорится в сообщении главного редактора Time Эдварда Фельсенталя.

Напомним, недавно новому хозяину Белого дома исполнилось 78 лет. Инаугурация 46-го президента США намечена на 20 января 2021 года. Таким образом, Байден станет самым пожилым президентом в истории страны.

Камала Харрис - избранный вице-президент США от Демократической партии на выборах 2020 года. Она - первая женщина и первый политик азиатского происхождения, избранный на данный пост.

Ранее сообщалось, что в 2019 году "Человеком года" стала активистка Грета Тунберг.

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