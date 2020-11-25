Обраний президентом США Джо Байден оголосив свої кроки на перші 100 днів при владі. Які вони, та хто допомагатиме Байдену втілювати амбітні плани в життя, - Катерина Кравець.

Іміграційна реформа, боротьба з СOVID-19 та скасування указів Трампа, які завдали шкоди довкіллю - це "програма мінімум" обраного президента Джозефа Байдена - на перші сто днів на посаді.

Джо Байден, обраний президент США:

Я спрямую у Сенат законопроєкт про іміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам незареєстрованих жителів Америки. Я також маю намір покінчити з деякими вкрай шкідливими виконавчими указами, що спричинили погіршення клімату і зробили нас менш здоровими, які підписав президент Трамп.

Водночас Байден запевнив, що не ініціюватиме розслідування проти Дональда Трампа, як того хочуть його однопартійці.

Джо Байден, обраний президент США:

Проти Дональда Трампа вже ведеться низка розслідувань на державному рівні. Я читав про це, і тут я не можу нічого вдіяти Натомість збираюся сконцентруватися на тому, аби повернути американцям відчуття безпеки та впевненості, що ми можемо усе подолати.

Серед тих, хто допомагатиме новому американському президенту втілювати амбітні плани у життя, Алехандро Майоркас - перший латиноамериканець на посаді секретаря внутрішньої безпеки, який разом з родиною імігрував з Куби.

Алехандро Майоркас, номінант на посаду секретаря внутрішньої безпеки:

Батьки привезли мене до США, утікаючи від комуністичного режиму. Вони високо цінували нашу демократію та були безмірно горді отримати американське громадянство, як і я.

Національну розвідку США уперше очолить жінка - Евріл Хейнс, за словами Байдена, затята прихильниця правди та професіоналка.

Евріл Хейнс, номінантка на посаду директора національної розвідки:

Я ніколи не соромилася говорити правду владі, це саме робитиму і на посаді директора національної розвідки.

Як і припускали, Державний департамент США очолить досвічений дипломат Ентоні Блінкен, завдання якого - відновити відносини з країнами, з якими вони значно погіршилися за Трампа.

Ентоні Блінкен, номінант на посаду державного секретаря США:

Ми не можемо вирішити світові проблеми наодинці. Нам потрібні партнерство та співпраця з іншими країнами. Водночас Америка має більшу, аніж решта країн, здатність об'єднувати інших. Аби відповісти на виклики нашого часу.

Радником з національної безпеки стане Джейк Салліван, як заявив: Байден - геній-інтелектуал, який народжується раз на століття.

Джейк Салліван, номінант на посаду радника з нацбезпеки:

Перед нами завдання - переосмислити нашу національну безпеку, у зв'язку з безпрецедентними викликами, які постали перед нами всередині країни та за її межами - пандемія коронавірусу, економічна та кліматична кризи, загрози демократії, расова несправедливість та дискримінація.

А от колишній держсекретар з адміністрації Барака Обами - Джон Керрі - в нинішній команді опікуватиметься кліматом. Свого часу він став одним зі співавторів Паризької кліматичної угоди, з якої Сполучені Штати вийшли за Трампа.

Джон Керрі, номінант на посаду спецпосланця президента з питань клімату:

Навіть дотримання Паризької угоди недостатньо. За рік відбудеться кліматичний саміт у Глазго. Ми всі повинні об'єднатися і діяти колективно, - інакше ми всі разом зазнаємо поразки.

Байден також не виключає появи у своїй команді представників республіканської партії - як він зазначив, - задля об'єднання країни.